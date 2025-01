Trumps Amtsantritt beendet zunächst Rekordjagd des Dax

Und auch heute ist der Termin des Tages in Amerika zu finden --> 14:30 kommen die US Inflationsdaten!Zuletzt bei 2,7%, werden nun 2,9% erwartet.... sollten die Zahlen so oder vielleicht sogar einen Tick heißer reinkommen, dürften sich dann wohl auch die letzten noch vorhandenen Zinssenkungsfantasien auflösen. Schließlich ist und bleibt das erklärte Ziel der Fed das erreichen der 2,0% Marke.Zwar gibt es ab Montag einen neuen US Präsidenten aber dieser hat zunächst mal keinen direkten Einfluss auf die Besetzung des Notenbank Chefs und J. Powell hat ja bereits deutlich gemacht, das er nicht gewillt ist, sich in seine Arbeit reinreden zu lassen.Für Spannung ist also gesorgt.... ebenso beim DAX, denn es steht nach wie vor die Frage im Raum, was mit der aktuellen Outperformance ggü. dem SPX geschehen wird. Seit Ende Dezember immerhin mehr als 500 Punkte.Derlei "Ausflüge" hat es immer wieder mal gegeben und sie sind stets wieder eingefangen worden. Langfristig gesehen entwickelt sich der DAX schlechter als der SPX, siehe dazu z.B. die jeweiligen Performances der letzten 10 Jahre.(Und dabei ist das Thema Kurs- vs. Performance-Index noch nicht einmal nicht berücksichtigt.....)Aktuelle IG Indikation bei 20.270 und damit ganz leicht oberhalb des gestrigen 22:00 close.In rund 90 Minuten startet die Vorbörse.... dürfte eher kein langweiliger Tag werden.GuMo und viel Erfolg @ , CB. 😎