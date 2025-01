Vorstandswechsel bei der Umweltstiftung Michael Otto (UMO) (FOTO)

Hamburg (ots) - Claudia Bühler, seit 2022 Vorständin der Umweltstiftung Michael

Otto (UMO), übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die alleinige Führung.

Gründungsvorstand Dr. Johannes Merck verlässt nach 32 Jahren auf eigenen Wunsch

den Vorstand.



Claudia Bühler ist bereits seit September 2022 im Vorstand der Umweltstiftung

Michael Otto (UMO). In ihrer Verantwortung liegen alle Umwelt- und

Naturschutzprojekte und -initiativen, der Personalbereich, Finanzen und IT. Als

alleinige Vorständin der Stiftung übernimmt sie nun auch die Ressorts Strategie,

Kommunikation, Dialogformate und Trägerschaften.





"Claudia Bühler hat bereits in den vergangenen zwei Jahren mit großem Erfolgwichtige Projekte vorangebracht und die Weichen für einen zukunftsorientiertenAusbau meiner Stiftung gestellt. Ich freue mich, dass sie sich als Vorständinder UMO auch zukünftig mit Tatkraft und Leidenschaft für eine nachhaltigeLandnutzung einsetzen will", erklärt Prof. Dr. Michael Otto.Die Diplom-Wirtschaftsingenieurin war vor ihrer Tätigkeit bei der UMO inleitenden Positionen in verschiedenen Konzernfirmen der Otto Group tätig. Dortentwickelte sie u.a. ihr Know-how im Aufbau und der Steuerung vonMulti-Stakeholder-Projekten sowie ein profundes Verständnis für nachhaltigesWirtschaften. Ihre Expertise für den Brückenbau zwischen Umweltschutz,Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bringt sie seit 2022 bei der UMO ein.Sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einzusetzen, ist für sie eine derwichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Dabei ist ihr wichtig, Umwelt- undNaturschutz stets in Verbindung mit Wirtschaft, Wissenschaft, Politik undZivilgesellschaft zu verstehen. "Indem wir als UMO mit unseren Projektennachhaltige Mehrgewinnstrategien entwickeln, die für alle Beteiligten machbarund wirtschaftlich attraktiv sind, kommen wir bei den notwendigen Veränderungenschneller und wirkungsvoller voran", meint Bühler. Die 2024 von der UMOinitiierte "Allianz der Pioniere" im Rahmen der toMOORow-Initiative ist dafürein erfolgreiches Beispiel.Über die Umweltstiftung Michael Otto (UMO)Die Umweltstiftung Michael Otto (UMO) wurde 1993 von Prof. Dr. Michael Ottogegründet und setzt sich seither für den Schutz und die nachhaltige Entwicklungnatürlicher Lebensräume in Deutschland ein mit dem Ziel, die natürlichenLebensgrundlagen zu bewahren und nachfolgenden Generationen einenzukunftsfähigen Planeten zu erhalten. Die Stiftung engagiert sich fürsektorübergreifende Zusammenarbeit und bringt Vertreter*innen aus Wirtschaft,Naturschutz, Wissenschaft und Politik an einen Tisch, um innovative Lösungen fürdrängende Umweltprobleme zu entwickeln. Zu den Projekten zählen unter anderemder Schutz von Fluss- und Auenlandschaften, nachhaltigeLandwirtschaftsinitiativen und skalierbare Moorschutzmaßnahmen. Die Stiftungversteht sich als Zukunftslabor für den ökologischen Umbau in Deutschland undrichtet ihren Fokus auf die großen Land- und Wassernutzungskonflikte.