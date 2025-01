China-Absatz und Jefferies-Abstufung ziehen Apple runter

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein skeptischer Analystenkommentar sowie schwächere iPhone-Verkäufe in China dürfte die Apple -Aktien am Dienstag erneut belasten. Im vorbörslichen Nasdaq-Handel fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 226,94 US-Dollar. Damit würden sie im jüngsten Abwärtstrend bleiben, der Ende Dezember nach einem Rekordhoch von gut 260 Dollar begonnen hatte. Das Minus seither würde auf fast 13 Prozent wachsen. In den Fokus könnte dann so langsam die Marke von 220 Dollar rücken, die seit Herbst mehrfach Unterstützung geboten hatte.

Im Dezember-Quartal brach der iPhone-Absatz von Apple in China - dem zweitwichtigsten Markt des Konzerns nach den USA - laut Daten eines Branchenexperten um gut 18 Prozent ein. Das Top-Modell musste laut Counterpoint Research dabei den Spitzenverkaufsplatz an den Konkurrenten Huawei abgeben.