AKTIE IM FOKUS Kontron nähern sich Januar-Hoch - Geschäftsoptimismus Die Kontron-Aktien haben am Dienstag nach der Vorlage von Eckdaten und Aussagen zum Ausblick klar zugelegt. An den Anfang Januar erreichten höchsten Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres kamen sie aber noch nicht ran. An der Spitze im leicht …