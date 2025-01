Vor allem der Yuan reagiert positiv

Stattdessen wies er Bundesbehörden an, bestehende Handelsdefizite und unfaire Praktiken anderer Länder zu untersuchen. Zudem kündigte er mögliche Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko ab dem 1. Februar an.

Anleger zeigten sich erleichtert, blieben jedoch vorsichtig und skeptisch, ob dies eine langfristige Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China signalisiert. Trump verzichtete in seiner Antrittsrede darauf, China wirtschaftlich anzugreifen.

Charles Wang, Vorsitzender von Shenzhen Dragon Pacific Capital Management, sagte: "Trumps Start in seine Präsidentschaft ist besser als ich erwartet hatte." Wang sieht in Trumps Fokus auf Innenpolitik eine pragmatischere Haltung gegenüber China, warnte jedoch:

Investoren sollten vorsichtig bleiben. Trumps Worte sind oft unberechenbar.

Chinesische Märkte stabilisieren sich

Der chinesische Blue-Chip-Index CSI 300 legt leicht zu. Der Yuan stieg gegenüber dem US-Dollar um circa 0,4 Prozent:

Yuan Yuwei, Gründer von Water Wisdom Asset Management, bezeichnete Trumps Rückkehr als "geringfügig positiv". Er erwartet laut Reuters, dass Trump in seiner Handelspolitik weniger strikt vorgehen wird als sein Vorgänger Joe Biden, den er beschuldigte, China gezielt geschwächt zu haben.

Technologie und Konsum im Fokus

Technologieaktien in China stiegen, da Anleger auf Unternehmen setzten, die von Pekings Bemühungen zur Förderung technologischer Selbstständigkeit profitieren könnten. Auch Haushaltsgerätehersteller und Automobilwerte legten zu, angetrieben durch Pekings Initiativen zur Stärkung des Konsums.

"China muss den Konsum ankurbeln, Reformen vertiefen und die technologische Entwicklung vorantreiben, um die Auswirkungen von Trumps Zöllen und technologischen Beschränkungen abzufedern", sagte Wen Hao, ein Aktienhändler in Hangzhou.

Geopolitische Risiken bleiben bestehen

Trotz der aktuellen Markterholung warnen Experten vor langfristigen Risiken. Gary Ng, Ökonom bei Natixis, sagte:

Die Umgehung von Zöllen bedeutet nicht, dass sie in Zukunft nicht eingeführt werden. Chinesische Vermögenswerte werden weiterhin durch geopolitische Spannungen und die Innenpolitik der USA belastet.

Trump hat eine Überprüfung des Phase-1-Handelsabkommens von 2020 angeordnet, das China bislang nicht vollständig umgesetzt hat. Sollten Zölle erhöht werden, könnte dies die ohnehin angeschlagene chinesische Wirtschaft, die unter einer Immobilienkrise und schwacher Verbrauchernachfrage leidet, weiter belasten.

Analysten erwarten, dass chinesische Unternehmen verstärkt von "Made in China" zu "Made by China" wechseln, um die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu reduzieren. Der Fokus dürfte auf Technologien, künstlicher Intelligenz und Roboterherstellern liegen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich Trumps Handelsstrategie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion