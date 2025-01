Neue Regierung "letzter Rettungsanker" für deutsche Wirtschaft

Bonn (ots) - "Die neue Bundesregierung wird der letzte Rettungsanker für die

deutsche Wirtschaft", sagt Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner

Wirtschafts-Akademie (BWA). Er begründet: "Wenn es nach der Wahl in der neuen

Legislaturperiode nicht gelingt, die Wirtschaft zu stabilisieren, läuft

Deutschland Gefahr, zu einer Industrienation zweiter Klasse abzusteigen."



Um dem weiteren wirtschaftlichen Niedergang entgegenzuwirken, empfiehlt der

BWA-Chef der neuen Bundesregierung "die konsequente Förderung von

Unternehmertum, aber nicht durch Subventionen, sondern indem der Staat günstige

und verlässliche Rahmenbedingungen und vor allem Freiräume für Unternehmertum

schafft." Harald Müller betont die Dimension dieser Aufgabe: "Eine florierende

Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für eine lebendige

Demokratie, einen funktionierenden Sozialstaat und den Wohlstand, an den wir uns

alle gewöhnt haben."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Grundlage dafür sei eine "wirtschafts- und innovationsfreundliche Politik,die über die Nabelschau hinaus die geopolitische Lage einbezieht." Dabei siehtder BWA-Chef neben den innenpolitischen Aufgaben vor allem dreiHerausforderungen für die künftige Bundesregierung: den protektionistischenWirtschaftskurs des neuen US-Präsidenten, den wuchernden Bürokratieapparat derEU und mögliche weitere globale Verwerfungen in der Triade USA-China-Russland."Deutschland und im Grunde ganz Europa läuft Gefahr, sich durch eine weiterhinbinnenzentrierte Politik allmählich von der globalen Bühne zu verabschieden",befürchtet Harald Müller.Innovationskultur wiederbelebenIn einer von technologischen Entwicklungen getriebenen Welt komme es maßgeblichdarauf an, die Innovationskultur hierzulande wiederzubeleben, die Deutschlandüber Jahrzehnte hinweg geprägt habe und in letzter Zeit ins Hintertreffengeraten sei. Dabei ist dem BWA-Chef wichtig: "Innovationen kommen in ersterLinie aus der Wirtschaft, sie entstehen nicht in der Politik und erst rechtnicht in der staatlichen Bürokratie."Dies sei ein grundlegend anderes Innovationsverständnis als die "politischverordnete sogenannte Transformation" der letzten Regierungsjahre, betont HaraldMüller. Er erklärt: "Innovationen werden am besten dadurch vorangetrieben, dasssich Unternehmer etwas einfallen lassen und es zur Marktreife bringen, um sichdadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und Gewinne zu erwirtschaften. GuteInnovationen setzen sich am Markt ohne Subventionen durch, und schlechte werdensich mit noch soviel staatlichem Fördergeld auf Dauer nicht halten.Deutschland hinkt auf allen Technologiegebieten hinterher