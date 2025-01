"Das Risiko, mit Themen-ETFs schlechter abzuschneiden, ist enorm"

Themen-ETFs boomen, doch eine neue Studie von Alpian zeigt, dass ihre Performance oft weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Victor Cianni, ETF-Experte bei Alpian, erklärt im Interview mit der Handelszeitung, warum Anleger bei dieser Anlageklasse besonders vorsichtig sein sollten.

Ein wesentlicher Grund für die enttäuschende Performance sind laut Cianni die hohen Gebühren. "Reine Index-ETFs sind dreimal billiger als Themen-ETFs, erklärt er. Die Studie zeigt, dass thematische ETFs eine durchschnittliche jährliche Underperformance von 7,1 Prozent gegenüber dem S&P 500 aufweisen. Problematisch sei auch die geringe Diversifikation vieler Themenfonds. "Ein Themen-ETF konzentriert sich oft auf wenige Aktien, was das Risiko erhöht. Zudem überschneiden sich die Portfolios thematischer ETFs häufig, was die Diversifikation weiter verringert", so Cianni.