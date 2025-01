Kontron - Aktie im Rampenlicht - 21.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kontron einen Gewinn von +9,44 % verbuchen.

Mit einer Performance von +5,16 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Die Kontron-Aktien haben am Dienstag nach der Vorlage von Eckdaten und Aussagen zum Ausblick klar zugelegt. An den Anfang Januar erreichten höchsten Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres kamen sie aber noch nicht ran. An der Spitze im leicht …

Nach einer viertägigen Rekordserie des Dax ist am Dienstag etwas Ruhe eingekehrt. Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt sorgt an den Finanzmärkten für Zurückhaltung. Gegen Mittag trat der deutsche Leitindex mit …

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter zulegen. Für 2025 werde ein deutliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, wie das …