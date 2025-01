Kitzbühel begrüßt KURIER ROMY zum Winteropening 2025

Kitzbühel (ots) - Österreichs begehrtester Film- und Fernsehpreis kommt in die

Gamsstadt.



Erstmals in ihrer Geschichte findet die KURIER ROMY in der malerischen Kulisse

von Kitzbühel statt. Auch das genaue Datum steht bereits fest: Freitag, der 28.

November 2025. Dieser Ortswechsel nach Tirol markiert den Beginn eines neuen

Kapitels für die traditionsreiche Preisverleihung.



Nach 35 Jahren in Wien bietet der Standortwechsel die Chance, frische Impulse zu

setzen. Kitzbühel als legendärste Sportstadt der Alpen weist auch im Bereich

Film und Fernsehen eine reiche Historie auf. So ist die Gamsstadt ist als Wohn-

und Urlaubsort von Filmschaffenden sowie Drehort zahlreicher, auch

internationaler, Produktionen bekannt.







ROMY zum diesjährigen Winteropening in Kitzbühel zu begrüßen: "Legendär waren

die unzähligen Besuche von Romy Schneider in den 60er- und 70er-Jahren. 2025

kommt sie gefühlt wieder zurück nach Kitzbühel."



Strategische Neuausrichtung



Der Wechsel nach Kitzbühel ist Teil einer strategischen Initiative des KURIER

Medienhauses, neue Zielgruppen anzusprechen und die Marke ROMY in einem neuen

Kontext zu präsentieren. Dabei wird nicht nur die nationale Aufmerksamkeit,

sondern auch die internationale Strahlkraft der Veranstaltung gestärkt.

Kitzbühel Tourismus verfügt seit jeher über einen internationalen Gästemix. Zum

Veranstaltungstermin Ende November erstrahlt die Gamsstadt beim traditionellen

Kitzbüheler Advent bereits im weihnachtlichen Glanz.



"Kitzbühel und die KURIER ROMY Gala verkörpern den Glanz und die Exklusivität

Österreichs und lassen die Gipfel des Wintersports auf die Sternstunden der

Unterhaltung treffen", resümiert Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr.

Viktoria Veider-Walser. "Wenn zwei starke Marken aufeinandertreffen, kann daraus

Fruchtbares entstehen. Gerade für die KURIER ROMY ergibt sich durch die

Begehrlichkeit der legendärsten Sportstadt der Alpen und der Nähe Kitzbühels zum

Süddeutschen Raum Potenzial für die zukünftige Ausrichtung. Mit dem Termin Ende

November - genau zum Start der Hahnenkammbahn, schaffen wir zudem ein

Winteropening der besonderen Art."



KURIER ROMY und ORF



Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER, erklärt: "Mit der Entscheidung, die

KURIER ROMY nach Kitzbühel zu bringen, setzen wir ein starkes Signal für

Innovation und neue Perspektiven. Das Filmfestival Kitzbühel bietet die perfekte

Bühne, um die Verleihung in einem noch stärker international ausgerichteten

Kontext zu präsentieren. Und es gibt wohl keinen glamouröseren Ort als Kitzbühel





