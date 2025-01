Trump enttäuscht die Krypto-Community

„Amerikas goldenes Zeitalter beginnt jetzt“ und an der Börse werden die seit Jahresanfang ausgeteilten Karten nun wieder neu gemischt. Donald Trump tritt sein Amt mit einer für ihn typischen Rede und zahlreichen, öffentlichkeitswirksam unterzeichneten Dekreten gleich am ersten Tag seiner Amtszeit an. Hier lagen die Prioritäten aber nicht auf der Handelspolitik und den im Vorfeld angedrohten Strafzöllen, weshalb sich die Bewegungen an den weltweiten Handelsplätzen inklusive Frankfurts noch in Grenzen halten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Nachdem bekannt wurde, dass Trumps Fokus zunächst auf der Geo- und Innenpolitik liegen würde, markierte der DAX gestern sogar noch ein neues Allzeithoch über 21.000 Punkten. Die nun aber einsetzende Unsicherheit über den handelspolitischen Kurs des Republikaners dürfte nur wenige Anleger ins Risiko gehen lassen. Erst wenn klar ist, wohin die Reise in Sachen Strafzöllen gehen wird, kann und muss die Situation im DAX, aber vor allem bei den Autobauern neu bewertet werden. Bis dahin dürfte der Handel in Frankfurt von sehr viel Zurückhaltung geprägt sein.

Ein Verlierer steht zumindest kurzfristig fest: Der Bitcoin verliert knapp acht Prozent von seinem gestern noch erreichten Rekordhoch. Trump erwähnte die Kryptowährung in seiner Rede überhaupt nicht, hier hatten die Anleger auf mehr gehofft. Sie fürchten nun, dass das Thema doch keine unmittelbare Priorität für den neuen US-Präsidenten hat. Aber auch hier könnte sich das Blatt mit jedem neu anbrechenden Arbeitstag des unberechenbaren Donald Trump schnell wieder wenden.