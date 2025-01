1 Top-Trader, der in einem Jahr 10.000 in 1.147.600 US-Dollar verwandelte

Larry Williams Weg

Larry Williams wuchs im ländlichen Montana (USA) auf und suchte früh nach einem Weg, nicht mit körperlich harter Arbeit sein Geld verdienen zu müssen. So entdeckte er in einer Zeit während des Journalismus-Studiums in den 1960er-Jahren die Börse für sich, in der es noch kein Internet, keine Online-Broker und keine Börsensoftware gab.

Im Laufe der Zeit entwickelte er seine eigenen Trading-Methoden und -Indikatoren, zu denen beispielsweise der Williams Percent R, Forecasts und die Interpretation der Commitments-of-Trader-Reports gehören. Sein Wissen teilt er in Büchern, über seinen YouTube-Kanal, in Kursen und über seine Webseite mit der Welt.

Dass sein Erfolg kein Zufall war, bewies seine Tochter, die Schauspielerin Michelle Williams. Sie gewann den Futures-Trading-Wettbewerb 1997 ebenfalls mit einer beeindruckenden Jahresperformance von 1.000 Prozent.

Obwohl Larry Williams kurzfristig agiert, ist er kein Day-Trader. Stattdessen hält er seine Positionen ganz bewusst über Nacht, um von den stärkeren Bewegungen profitieren zu können.

„Meine Methode besteht darin, mit kleinen Positionen große Gewinne zu erzielen“, so Larry Williams in einem Newsletter.

Hinzu kommt, dass er seinen Handel automatisiert hat, sodass er nicht viele Stunden vor dem Bildschirm verbringen muss.

Eine seiner sehr einfachen und wirkungsvollen Strategien ist der Handel mit dem Trend, während der Einstieg nach einem Kursrücksetzer erfolgt. Larry Williams tradet mehrere möglichst nicht miteinander korrelierende Märkte wie Indizes, Anleihen-Futures, Gold und Öl gleichzeitig.

Der Händler ist darüber hinaus ein begeisterter Läufer, der bereits 76 Marathons absolviert hat, und lebt heute auf den U. S. Virgin Islands.

Fazit

Larry Williams gehört bis heute zu den erfolgreichsten Tradern der Börsengeschichte. Dennoch hat er selbst Jahre benötigt, um seine Strategien im Detail zu entwickeln. Trotz des großen Erfolgs bergen Kurzfriststrategien höhere Risiken. Deshalb könnte ein Weg, ihm zu folgen, darin bestehen, zunächst zu lernen, im Anschluss zu üben und erst dann den Handel zu starten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion