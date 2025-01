Nexus Uranium triff Vorbereitungen im Vorfeld des Bohrprogramms bei Cree East

Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (das „Unternehmen“ oder „Nexus“) freut sich, das bevorstehende Eintreffen des Personals in Cree East und den Beginn der Errichtung des Lagers im Vorfeld des Winterbohrprogramms auf seinem Vorzeige-Uranprojekt Cree East, das sich im ertragreichen Athabasca-Becken in Saskatchewan befindet, bekannt zu geben.

Für das Winterbohrprogramm werden die Einrichtungen der MacIntyre Lake Lodge genutzt; darüber hinaus errichtet die Firma Cracking River Logistics ein winterfestes Lager. Der Bau der winterfesten Eisstraße, der im Dezember eingeleitet wurde, ist abgeschlossen und die Vorbereitungen für den Bau der Zufahrtsstraßen zum ersten Bohrstandort sind derzeit im Gange. Das Personal und die Bedarfsgüter treffen nach und nach vor Ort ein; die Errichtung des Lagers hat begonnen und wird voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen. Das für die Bohrungen und die Exploration zuständige Personal wird in den kommenden Tagen vor Ort eintreffen, um das Bohrprogramm einleiten zu können.

„Mit dem Eintreffen von Bedarfsgütern und dem Beginn der Errichtung des Lagers sehen wir der Aufnahme unseres ersten Bohrprogramms bei Cree East gespannt entgegen“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. „Unser Bohrprogramm soll die gesamte Saison lang bis ins Frühjahr dauern und wird einer Reihe von vorrangigen Zielen nachgehen, die bei früheren Bohrungen durchteuft wurden.“

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.