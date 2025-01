Aktien Europa Kaum verändert nach starkem Lauf - Trump verunsichert wieder Europas Börsen haben sich am Dienstag von ihrem allgemein leicht schwächeren Handelsstart erholt. Einige drehten in die Gewinnzone, blieben jedoch am Vortagesschluss. Nach fünf Handelstagen mit teils deutlichen Gewinnen gab der EuroStoxx 50 am …