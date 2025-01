Jetzt bewerben und Klimaschutz-Unternehmen werden / Bewerbungsfrist 31.08.2025

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen nimmt neueMitglieder auf und freut sich über Ihre Bewerbung. Unternehmen aller Größen undBranchen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise alsstrategisches Unternehmensziel verfolgen, können sich der Initiativeanschließen. Das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium sowiedie Deutsche Industrie- und Handelskammer rufen dazu auf, Teil des Netzwerks vonVorreitern im betrieblichen Klimaschutz zu werden. Der Bewerbungsschluss ist der31. August 2025.Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Diewirtschaftliche Transformation ist in vollem Gange. Die Investitionen inErneuerbare Energien nehmen weltweit rasant zu. In Deutschland tragen siemittlerweile maßgeblich zu unserer Versorgungssicherheit bei. Im Energiebereich,wie auch in anderen Branchen zeigt sich: Klimaschutz wird mehr und mehr eineFrage der Wettbewerbsfähigkeit, auf dem heimischen wie auf dem Weltmarkt.Gleichzeitig ist das wirtschaftliche Umfeld nicht einfacher geworden. Deshalbist es so wichtig, dass einzelne Unternehmen motiviert vorangehen und beweisen:Klimaschutzmaßnahmen lohnen sich finanziell und stärken unseren Standort. DerAustausch mit anderen Unternehmen, wie er im Netzwerk derKlimaschutz-Unternehmen stattfindet, trägt dabei maßgeblich zum Erfolg bei. DieAufnahme in das Netzwerk lohnt sich also - und damit die Bewerbung!"Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz: "DieAuswirkungen der drängenden ökologischen Krisen unserer Zeit - Klimakrise,Artenaussterben und Verschmutzungskrise - sind riesige Herausforderungen undgefährden den Wohlstand in unserem Land. Wir brauchen möglichst vieleUnternehmen, die in ambitionierten Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassunginvestieren. Im Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen kommen die besten Ideen füreine nachhaltigere Gestaltung der Geschäftsmodelle zusammen. Werden Sie Teildavon und machen Sie ihr Unternehmen zukunftsfähig - werden Sie alsKlimaschutz-Unternehmen Vorreiter!"DIHK-Präsident Peter Adrian: "Klimaschutz ist branchenübergreifend ein wichtigerBestandteil des Betriebsalltags und der Investitionsentscheidungen in vielenUnternehmen. Gleichzeitig wirft das angespannte wirtschaftliche Umfeld seineSchatten auch auf die Transformationsaktivitäten in der Wirtschaft. Umsowertvoller sind Vorbilder, die auch in schwierigen Zeiten zeigen: Investitionenin den betrieblichen Klimaschutz lohnen sich bei uns. Es sindSchlüsselinvestitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft deseigenen Betriebes. Ein starkes Netzwerk hilft dabei. Engagierte Unternehmen