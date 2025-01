BioNTech: Spannende Pipeline macht Hoffnung auf deutlichen Kursanstieg

"Die randomisierten P2-Daten im adjuvanten Setting könnten den Nutzen von iNeST nach einer Operation zur Beseitigung verbleibender Krebszellen eindrucksvoll belegen", erklären die Analysten. Auch der Melanom-Kandidat FixVax werde mit detaillierten Daten für 2025 erwartet.

COVID-19-Verkäufe und Finanzstärke

Trotz eines erwarteten Rückgangs der COVID-19-Impfstoffverkäufe um einen einstelligen Prozentsatz im Jahr 2025 bleibt BioNTech finanziell stark. Das Unternehmen verfügt über 17,4 Milliarden Euro an Barmitteln und Investitionen, was laut Berenberg eine solide Grundlage für weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet. "Die stabilen Umsätze von Pfizer bei COVID-19-Impfstoffen stützen den Aktienkurs von BioNTech", so die Analysten.

Marktfeedback: Qualitätsunternehmen mit abnehmenden Risiken

Investoren zeigen reges Interesse an der Pipeline von BioNTech und erkennen das Unternehmen als qualitativ hochwertigen Akteur im Bereich der Onkologie. Gleichzeitig nehmen Bedenken in Bezug auf politische Risiken und die Stabilität der COVID-19-Verkäufe allmählich ab.

Berenberg hebt hervor, dass die Herabstufung von Modernas Prognosen auf unternehmensspezifische Belastungen zurückzuführen sei, während BioNTech durch effektive Vertragsstrategien mit Pfizer gut positioniert sei.

Fazit

Berenberg sieht den DAX-Titel auf einem guten Weg, von seiner vielversprechenden Onkologie-Pipeline zu profitieren und die durch COVID-19 generierten Mittel gezielt einzusetzen. "Mit einem fairen Kursziel von 130 US-Dollar bleibt BioNTech eine überzeugende Kaufempfehlung", schließen die Analysten. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 16 Prozent. Mit dieser Zielvorgabe liegt Berenberg noch unter dem von der Wall Street ausgegebenen Durchschnitt von 22 Prozent. Das Analystengros bewertet die Aktie mit Kaufen.

Gewinner im Megamarkt: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion