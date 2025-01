Smarte Lösung auch für herausfordernde Zeiten / Firmenleasing für Wirtschaftswachstum im Mittelstand 2025

Baden-Baden (ots) -



- In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verschafft Leasing Unternehmen

finanzielle Freiräume und schafft Flexibilität.

- Leasing ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), unkompliziert

und liquiditätsschonend Anschaffungen vorzunehmen, vom einzelnen Gerät bis hin

zur Betriebsausstattung. Dabei genießt der Leasingnehmer alle Vorteile der

Nutzung, ohne große Investitionen aufbringen oder sich von Krediten abhängig

machen zu müssen.

- Mithilfe internationaler Leasingpartner wie https://www.grenke.de/ können

Unternehmen ihre Investitionsvorhaben über verschiedene Hersteller und Marken

hinweg unkompliziert und wirtschaftlich realisieren - trotz enger Budgets.



Leasing wird häufig mit Autoleasing gleichgesetzt - dabei handelt es sich jedoch

nur um ein besonders populäres Beispiel dafür, ein Produkt zeitlich begrenzt zu

nutzen, ohne es dauerhaft zu erwerben. Tatsächlich ist Leasing für eine Vielzahl

von Gütern sinnvoll, von der Büroeinrichtung bis zum Maschinenpark. Leasing

schont die Liquidität, rechnet sich steuerlich und ermöglicht es Firmen, sich

ohne große Anfangsinvestition eine leistungsfähigere betrieblich sinnvolle

Ausrüstung anzuschaffen.





Schlüssel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des MittelstandsGerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten spielt Leasing eine entscheidendeRolle, insbesondere für den Mittelstand. Die rund 3,5 Millionenmittelständischen Unternehmen in Deutschland sichern mehr als die Hälfte allerArbeitsplätze und tragen über 50 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Leasingspielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Mittelstands als Rückgrat derdeutschen Wirtschaft, weil damit auch Firmen mit einer weniger üppigenKapitalausstattung in die Lage versetzt werden, moderne Produktionsmittelanzuschaffen. Planbare Monatsraten ohne hohe Anfangsbelastungen sind einSchlüssel für den Mittelstand, um sowohl Ersatz- als auch Neuinvestitionenvorzunehmen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu stärken.Ein Problem dabei: Wenn die Leasinggüter von unterschiedlichen Herstellernkommen, sind häufig auch unterschiedliche Leasingfirmen beteiligt, was dieAbwicklung kompliziert, unübersichtlich und in der Regel auch teuer macht. AlsGegenentwurf zu diesem "verstreuten Leasing" hat die grenke Gruppe(https://www.grenke.de/) ein "Leasing aus einer Hand"-Konzept entwickelt. ObKaffeeautomaten, Büromöbel, Computerhardware und Software, Werkstattgeräte undMaschinen, Sicherheitstechnik, Photovoltaikanlagen und E-Mobilitätslösungen oderMedizintechnik - grenke bietet sich als zentrale Anlaufstelle an. Dazu gehörenauch Wartung und Service über grenkes zahlreiche Fachhandelspartner sowie die