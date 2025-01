SIRPAD - WELTGRÖSSTE RCT-UNTERSUCHUNG MIT MAGICTOUCH PTA SIROLIMUS-BESCHICHTETEM BALLON SCHLIESST PATIENTENREKRUTIERUNG AB

TAMPA, Fla., 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc. (CMI), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten bei vaskulären Eingriffen, gibt mit Stolz den erfolgreichen Abschluss der Patientenrekrutierung in der SirPAD-Studie bekannt, an der inzwischen über 1.250 Patienten teilnehmen.

Die randomisierte, kontrollierte Studie SirPAD (schwerwiegende unerwünschte Ereignisse an den Gliedmaßen bei Patienten mit femoro-poplitealer und unterhalb des Knies auftretender peripherer arterieller Verschlusskrankheit, die entweder mit Sirolimus-beschichteten oder unbeschichteten Ballons behandelt wurden) ist die weltweit größte Studie zur Bewertung der Behandlung der peripheren Arterienerkrankung (PAD) mit dem Sirolimus-beschichteten Ballon MagicTouch PTA (Concept Medical Inc.) im Vergleich zu unbeschichteten Ballons und eine der größten Gerätestudien, die jemals für PAD durchgeführt wurden.