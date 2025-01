Zahl recycelter Verpackungen steigt weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Der Recycling-Anteil aller Verkaufsverpackungen, die in Deutschland gesammelt und entsorgt werden, ist im Jahr 2023 erneut leicht gestiegen. Das geht aus neuen Daten der Zentralen Stelle Verpackungsregister hervor, die die Stelle gemeinsam mit dem Umweltbundesamt (UBA) vorgestellt hat. Demnach sind im Jahr 2023 90,25 Prozent aller bei den sogenannten Dualen Systemen verarbeiteten Verpackungsmengen recycelt worden. Das entspreche einer Steigerung der Gesamtrecyclingquote von 1,16 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022 und einer deutlichen Steigerung um 8,25 Prozentpunkte seit 2018, als die Gesamtquote noch 82 Prozent betrug.

Das Duale System ist in Deutschland ein Verbund, der ausschließlich Abfälle von verkauften Verpackungen bundesweit einsammelt und verwertet - etwa aus privaten Haushalten, Gaststätten oder Krankenhäusern. In früheren Zeiten gab es mit dem "Grünen Punkt" nur ein Duales System, seit 2003 gibt es in Deutschland mehrere Betreiber dieser Art. Die Verwertung betrifft unter anderem etwa Verpackungen aus Glas, Papier, Pappe, Getränkekartons sowie Verpackungen aus Kunststoff.