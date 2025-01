Cornelsen Gruppe übernimmt KI-Startup ezri und erweitert bestehende KI-Angebote (FOTO)

Berlin (ots) - Die Cornelsen Gruppe kauft die Technologie des KI-Startups

https://www.ezri.ai/de . Damit erweitert Cornelsen sein bestehendes KI-Angebot

für Lehrkräfte ( cornelsen.ai

(https://www.cornelsen.de/digital/ai/?campaign=banner/PR/2025) ) um

KI-Tutor-Technologie für Schülerinnen und Schüler am Nachmittag. Die Akquisition

ist der Höhepunkt der engen und vertrauensvollen Kooperation von ezri und der

Cornelsen-Tochter Duden Learnattack (https://learnattack.de/) , die gemeinsam

den mittlerweile mehrfach preisgekrönten KI-Tutor Kim

(https://learnattack.de/wie-funktioniert-der-ki-tutor-kim) entwickelt haben.



Das Lern- und Nachhilfeportal Duden Learnattack bietet seit März 2024 seinen

Nutzerinnen und Nutzern 24-stündige Betreuung für neun Fächer per Chat an - dank

KI-Tutor Kim . Die aufs Lernen optimierte Chatumgebung bietet einen geschützten

Zugang zu einem generativen KI-Sprachmodell und kann passende Tipps,

Hilfestellungen und Beispiele geben. Der KI-Tutor ist angebunden an die Fülle

von Lernvideos und interaktiven Übungen und kennt somit das Lernbedürfnis und

den Lernstand der Nutzerinnen und Nutzer. Zusätzlich kann Kim auch direkt über

WhatsApp unterstützen.







"Mit der Übernahme von ezri erweitern wir unser KI-Portfolio und bleiben unseremeingeschlagenen Weg treu: Die konsequente Verknüpfung von KI-Technologie unddidaktischer Exzellenz für die bestmögliche Unterstützung der Lehrkräfte undLernenden", erklärt Tiam Jafari, Head of Corporate Development bei Cornelsen."Vom ersten Moment der Zusammenarbeit an waren wir von ezri alsKooperationspartner absolut begeistert", sagt Björn Hoffmann, Geschäftsführerbei Duden Learnattack, rückblickend. "Das Feedback der Kunden und mehrereAuszeichnungen motivieren uns für die nächsten Schritte."Leon Mächler, Mitgründer von ezri, ergänzt: "Diese Übernahme ist für uns einimmenser Erfolg in unserer Partnerschaft mit Cornelsen. Es ist eine großartigeBestätigung dieser KI-Technologie und ihrer Wirkung im Bildungsbereich."Links:- https://www.ezri.ai/de- Wie funktioniert der KI-Tutor Kim | Learnattack(https://learnattack.de/wie-funktioniert-der-ki-tutor-kim)- cornelsen.ai | Cornelsen(https://www.cornelsen.de/digital/ai/?campaign=banner/PR/2025)Über die Cornelsen GruppeMit Unternehmen und Marken wie Cornelsen Verlag, Duden, Veritas, Verlag an derRuhr und Cornelsen Experimenta sowie Duden Learnattack zählt die CornelsenGruppe zu den führenden Bildungsmedienanbietern im deutschsprachigen Raum. Seitüber 75 Jahren lernen und unterrichten Menschen mit Bildungsmedien vonCornelsen. Cornelsen ermöglicht es, individuelle Potenziale zu entfalten - vonder frühen Kindheit bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei setzt die Gruppein der Gestaltung von Bildungsprozessen auf die Möglichkeiten digitalerTechnologien.https://www.cornelsen-gruppe.de/Pressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591mailto:Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161145/5953548OTS: Cornelsen Gruppe