Tesla, MicroStrategy, AppLovin: MAGA-7-Aktien explodieren seit Trumps Wahlsieg!

Vorhang auf für die MAGA 7: MarketWatch hat eine Liste mit an US-Börsen gehandelten Aktien erstellt, die am 5. November eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar oder mehr hatten. Einige dieser Unternehmen stehen – direkt oder indirekt – mit Trump oder der Politik seiner Regierung in Verbindung, andere profitieren von einem breiten Bullenmarkt. Folgende Aktienkurse haben seit Trumps Wahlsieg große prozentuale Zuwächse verzeichnet:

Der App-Monetarisierungsriese und Anlegerfavorit AppLovin hat seit Trumps Wahlsieg ein Plus von 107,3 Prozent verzeichnet und eine Marktkapitalisierung von 114,9 Milliarden US-Dollar erreicht. Der Erfolg basiert auf Fortschritten der AXON-KI-Technologie, die Expansion in neue Branchen wie E-Commerce und Connected TV ermöglicht.