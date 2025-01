Der Krypto-Hype unter Trump könnte alle Rekorde brechen! XRP ein Must-have?

In der Welt der Kryptowährungen bleibt nichts lange ruhig, und XRP steht aktuell im Mittelpunkt einer möglichen revolutionären Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von über 3 US-Dollar sehen viele Analysten die Währung als stark unterbewertet an, was Raum für eine mögliche Kurssteigerung auf 5 US-Dollar oder sogar mehr lässt.

Whale-Aktivitäten und der Einfluss auf XRP