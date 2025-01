Neptune erhält Zusage für eine Kreditfazilität von bis zu 20 Mio. US$ (28,6 Mio. CAD) zur Unterstützung seines Wachstums

Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die Expansion und den Kauf von Bitcoin und anderen Krypto-Vermögenswerten sowie für strategische Investitionen zu verwenden. Das Darlehen wird durch die Bitcoin-Bestände des Unternehmens besichert.

„Wir freuen uns ungemein, dass wir uns dieses Wachstumskapital durch unsere Zusammenarbeit mit der Sygnum Bank sichern konnten. Das Darlehen ist so strukturiert, dass es uns viel Flexibilität bietet und zugleich den Schutz der Bitcoin-Sicherheiten durch das Schweizer Bankwesen gewährleistet. In dieser entscheidenden Phase unserer Entwicklung ermöglichen uns die 20 Millionen US$, unser Portfolio an digitalen Vermögenswerten zu erweitern, strategische Investitionen zu tätigen und unsere Bilanz zu stärken - ohne dass eine Verwässerung durch die Ausgabe von Aktien erforderlich ist“, freut sich Cale Moodie, CEO von Neptune.

„Wir sind begeistert, Neptune bei der Erweiterung seines breit gefächerten Portfolios an digitalen Vermögenswerten zu unterstützen“, so Benedikt Koedel, Head of Credit and Lending bei der Sygnum Bank. „Mit dieser Zusammenarbeit fördern wir das Wachstum des Krypto-Ökosystems in einem sicheren und regulierten Umfeld.“

Nähere Informationen über Neptune Digital Assets erhalten Sie unter: www.neptunedigitalassets.com

Über Sygnum

Sygnum ist eine globale Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, die auf Schweizer und singapurischem Erbe gründet. Sygnum ermöglicht professionellen und institutionellen Anlegern, Banken, Unternehmen und Stiftungen im Bereich der Digital-Ledger-Technologie (DLT), vertrauensvoll in digitale Vermögenswerte zu investieren. Möglich gemacht wird dies durch Sicherheitsmaßnahmen auf institutionellem Niveau, fachkundigen persönlichen Service und ein Portfolio an regulierten Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, Vermögensverwaltung, Tokenisierung und B2B-Dienstleistungen. In der Schweiz verfügt Sygnum über eine Banklizenz und in Singapur über CMS- und Major Payment Institution-Lizenzen. Auch die etablierten globalen Finanzzentren Abu Dhabi und Luxemburg dienen als Rechtsgrundlage für die Gruppe, die überdies in Liechtenstein registriert ist. Das auf Kryptowährungen spezialisierte Team von Sygnum, das sich aus Fachleuten aus den Bereichen Bankwesen, Investment und Technologie für digitale Vermögenswerte zusammensetzt, baut eine vertrauenswürdige Schnittstelle zwischen der traditionellen Wirtschaft und der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte auf, die sie „Future Finance“ nennen. Erfahren Sie mehr unter www.sygnum.com oder auf X (@Sygnumofficial) und LinkedIn (@Sygnumofficial).

