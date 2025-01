UBS belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Ziel 115 Euro

catocencoris schrieb 27.05.24, 09:09

Ein paar kleine Eindrücke von der HV



Pünktlich um 10 Uhr ging es am Donnerstag, 23.05.2024, im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München los. Rund 100 Aktionäre, voller Raum. Die Präsentation samt Vorstandsreden sind auf der Homepage im IR-Bereich hochgeladen. Yves Padrines sehr laut und leidenschaftlich in seiner Rede, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Louise Öfverström auch überzeugender Auftritt, aber deutlich ruhiger. Man hatte den Eindruck, Padrines der Visionär & Motivator, Öfverström die etwas bremsende, beruhigende, nüchterne Konstante im Vorstand, gute Ergänzung. Mit dem 60-jährigen Jubiläum im Rücken natürlich viel Lob für Prof. Nemetschek, der mit Frau in der ersten Reihe gegenüber dem Vorstand Platz genommen hatte.



Aktueller Stand SaaS-Migration



Medien mehr als 90 %, Manage 50 %, Build über 80 %, Design ~35 % Ziel 2025. Hier haben einige Marken umgestellt, andere sind auf dem Weg. Bluebeam ~60 % Ziel Ende 2024. Für Ende 2025 noch nicht final abgeschlossen, vor allem Segment Design. Migration wird weiter vorangetrieben. Ziel mehr als 90 % ARR. Lizenzen werden nicht ganz verschwinden. Öffentliche Kunden wollen das zum Teil nicht. Vertrieb wird weiterhin direkt und indirekt über Distributoren und Reseller verkauft. Starker Fokus auf Webshops und direkter Onlinevertrieb.



Themenkomplex KI



Wichtiger Schwerpunkt der F&E-Aktivität und nicht erst seit Kurzem. Daher Begriff KI-First, dualer Ansatz wird dabei verfolgt. Zum einen, wie mithilfe von KI die internen Prozesse optimiert werden. Aber auch die Produkte sollen mit KI-Funktionen angereichert werden. Projekt „AI-Innovation“ mit zwei Managern von Google wurde ins Leben gerufen. Der „AI-Visualisier“ bereits im Markt.



Tools helfen den Anwendern, ihre Nachhaltigkeit und Effizienz zu steigern. Zudem dank Prof. Nemetschek eine enge Beziehung zur TU München, die der Gründer finanziert. Ferner die Investitionen in Start-Ups und VC. Es wird alles darangesetzt, im Bereich KI wegweisend zu sein, um ganz vorne mitzuspielen.



Wachstum Indien



Das neue Office in Mumbai wurde mit einem erfahrenen Manager aufgebaut, der bereits zuvor für einen Wettbewerber die Präsenz in Indien aufgebaut hat. Aktuell 21 Mitarbeiter in Indien, verteilt auf beide Standorte. Weiterer Ausbau wird vorangetrieben.



Start-Ups / VC-Beteiligungen



Es werden stets Minderheitsbeteiligungen eingegangen. Da diese im Gegensatz zu Töchtern nicht konsolidiert werden, erfolgt auch kein Ausweis in der Anteilsbesitzliste. Ende 2023 war der Stand 15 Beteiligungen, Investitionssumme in 2023 waren insgesamt 24,1 Mio. Euro. SmartPM und Briq grob 2 Mio. Euro Investition. Es gibt aber auch ein paar Start-Ups mit Investitionen rund 8 Mio. Euro, das sind die höchsten.



Eine Reihe der Start-Ups kommt auf zweistellige Bewertungen, aber noch kein Unicorn dabei ("Lacher"). Für Nemetschek bisher nicht umsatzrelevant die Kooperationen und Partnerschaften mit den VCs. Intern findet ein fortlaufend intensives Monitoring statt, Start-Ups werden von Nemetschek eng begleitet und entsprechend der jeweiligen Unternehmensphase gefördert.



M&A



Auch größere Übernahmen werden intensiv geprüft. "Kriegskasse" ist mit 340 Mio. Euro Nettoliquidität prall gefüllt. Eine Übernahme im Milliardenvolumen wäre mit Kreditlinien locker stemmbar. Daher wird sich intensiv nach größeren Akquisitionsobjekten umgeschaut, eine Hand voll Unternehmen auf der Shortlist. Thema KI und geografische Präsenz USA / Asien-Pazifik ideal. Aber mehrmalige Betonung: großer Fokus auf finanzielle Plausibilität, die Bewertung muss passen.



Sonstiges



Abstimmungsverhalten war sehr eigenartig. Bei TOP 8, Billigung Vergütungsbericht, 32 % des Grundkapitals, bzw. 36,6 % der anwesenden Stimmen, haben dagegen votiert. Da muss bei der Anzahl dann doch Prof. Nemetschek mit einer Stiftung selbst dahinter stecken, oder? Präsenz war zwar hoch mit 88 %, aber kaum vorstellbar, dass beinahe der gesamte Streubesitz dagegen war. Abstimmungsergebnisse sind auch auf der IR-Seite hochgeladen:



https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/4000/hauptversammlung.html