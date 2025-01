UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 Dollar

Chart - Update (Tagesbasis)NVDA / DAY / NASDAQ / 17-01-2025Nach einem (kurzfristigen) temporären Ausbruch ist NVDA leider wieder in die Range zwischenzurückgefallen an deren oberer Begrenzung die Bullen auch die letzten beiden Handelstage scheiterten, was sich auch heute nicht ändern wird, da in den USA Feiertag ist. Man darf gespannt sein, was sich der US-Markt nach der morgigen Präsidenten-Jause dann einfallen lässt und ob er den zuletzt eher positiven Schwung mit in die neue Handelswoche nehmen möchte. Sollten die Bullen die Marke knacken können, wartet dann ein Stück weiter oben ein wirklich dickes Brett bei/abund man davon ausgehen sollte, dass sich die Bären hier eingraben und sich jede Menge vornehmen, um den Bullen ihre Grenzen aufzeigen zu können. Ob es dann so kommt, werden wir dann wohl schon während der nächsten Handelswoche erfahren.Unabhängig des Ausgangs der nächsten Woche, bin ich natürlich weiterhin bullisch für NVDA und gehe davon aus, dass wir noch dieses Jahr weitaus höhere Kurse sehen und sollte Jensen Huang Umsatz/Gewinn und vor allem Marge weiterhin auf dem aktuell avisierten Niveau halten können, könnte man die Aktie durchaus als attraktiv bewerten, was dann aber jeder für sich entscheiden muss.