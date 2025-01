Scrive wird Technologiepartner von Aareon (FOTO)

Berlin (ots) - Scrive, ein führender Anbieter von Lösungen für elektronische

Signaturen und digitale Identifikation in Europa, hat eine Partnerschaft mit

Aareon geschlossen, einem der führenden europäischen Anbieter von

Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Immobilienwirtschaft. Die Lösung

"Digitale Unterschrift" von Aareon in Verbindung mit der Technologie von Scrive

lässt sich vollständig in ausgewählte ERP-Systeme integrieren. Ziel der

Partnerschaft ist es, digitale Signaturen in jeder Qualifikationsstufe auf

modernen Kommunikationswegen anzubieten. Dies gestaltet den Prozess einfach und

effizient und bietet ein zeitgemäßes Kundenerlebnis.



Aareon, gegründet im Jahr 1957 und mit Hauptsitz in Mainz, bietet eine Reihe an

SaaS-Lösungen, die Immobilienunternehmen bei der effektiven, nachhaltigen und

benutzerfreundlichen Verwaltung und Bewirtschaftung ihrer Immobilien

unterstützen. Europaweit nutzen mehr als 13.000 Kundinnen und Kunden aus der

Wohnungs- und gewerblichen Immobilienwirtschaft die Software-Lösungen von Aareon

zum Management von rund 18 Millionen Einheiten.







Lebenszyklus einer Immobilie ab, von der Finanzierung bis zum Verkauf. Das

Angebot von Aareon ist dafür in folgende Produktfamilien aufgeteilt - Manage,

Pay, Sustain und Engage. Jede dieser Produktfamilien fokussiert sich auf die

verschiedenen Prozesse in der Immobilienbranche. Über den Marktplatz Aareon

Connect ermöglicht Aareon Immobilienunternehmen, ihr eigenes maßgeschneidertes

digitales Ökosystem einfach zu gestalten.



Effizientere, papierlose Prozesse



Eines der Ziele der Partnerschaft ist es, die Zukunft der Immobilienbranche noch

nachhaltiger und effizienter zu gestalten - dies umfasst die weitere Reduzierung

des Papierverbrauchs bei Verträgen in der Immobilienwirtschaft. Die Integration

der e-Signatur-Lösungen von Scrive in die ERP-Systeme zahlt darauf ein und

ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Dokumente jederzeit und von überall aus

komfortabel online über eine intuitive und anwenderfreundliche

Benutzeroberfläche sowie mithilfe von vollständig digitalen Workflows zu

unterschreiben. Druck und Postversand entfallen dabei ebenso wie die Überprüfung

auf Vollständigkeit und das manuelle Scannen von Dokumenten.



Die Verwaltung von Dokumenten sowie der standortunabhängige Zugriff auf diese

wird so möglich. Entsprechende Dokumente umfassen Miet-, Unternehmens-,

Einlagen- und Eigentumsverträge sowie SEPA-Lastschriftmandate. Ein weiterer

Vorteil sind schnellere, effizientere Geschäftsabschlüsse durch flexible

Workflows. Diese ermöglichen es den Nutzern und Nutzerinnen, Prozesse Seite 2 ► Seite 1 von 3





