Berenberg belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Sorgen um Windsparte und Bewertung hält Analyst Philip Buller laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar für "Noise", also viel Lärm um nichts. Den Kursrückschlag nach einer damit begründeten Verkaufsempfehlung eines anderen Experten rät er zum Kauf zu nutzen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben