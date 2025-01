Normgerechtes Steckersolargerät mit 6 kW Solarleistung / EPP startet mit dem weltweit größten Plug and Play-Solarsystem ins neue Jahr (FOTO)

Hamburg (ots) - Während die deutsche Produktnorm für Steckersolargeräte weiter

auf sich warten lässt, schafft EPP Energy Peak Power GmbH (EPP) als Anbieter

innovativer Steckersolargeräte Fakten. "Das weltweit größte normgerechte Plug

and Play-Solarsystem" ist ab sofort exklusiv unter Epp.solar im Angebot. Durch

die innovative Technologie des ready2plugin Stromwächters kann das Gerät sicher

über einen Schukostecker in die bestehende Elektroinstallation einspeisen -

normgerecht, zukunftssicher und vollständig im Rahmen der deutschen

Vorschriften. Es schafft bis zu 6000 Wp Photovoltaikleistung bei 2000 Watt

AC-Leistung aus einem hochwertigen Growatt Wechselrichter, verfügt über einen

leistungsfähigen Speicher und spielt damit in der Liga der

Eigenheim-Solaranlagen.



Noch sind die Leistungsgrenzen der anstehenden Produktnorm für

Steckersolargeräte und Balkonkraftwerke für die Einspeisung über den

Schutzkontaktstecker nicht verabschiedet. Wer aber "Das weltweit größte Plug and

Play-Solarsystem" bei EPP bestellt, macht sich mit dem dort verbauten

ready2plugin Stromwächter von dieser Entwicklung unabhängig.









Denn diese Schlüsseltechnologie von indielux hält bereits heute alle relevanten

Vorschriften und Normen ein und wird per Softwareupdate stets an alle

Novellierungen angepasst. Der intelligente ready2plugin Stromwächter erfasst den

Netzbezug und kommuniziert mit dem Growatt-Wechselrichter der Anlage und stellt

so normgerecht und gesetzeskonform sicher, dass es zu keiner Überlastung der

Elektroinstallation kommen kann.



Gleichzeitig sorgt er aber dafür, dass stets ein Maximum an verfügbarer

Photovoltaikleistung für den Eigenverbrauch bereit steht. Das verdoppelt den

erzielbaren Selbstversorgungsgrad gegenüber Steckersolargeräten ohne

ready2plugin. Diese Technologie erlaubt als einzige auch bei dieser hohen

Leistung europaweit rechtssicher, normkonform und unkompliziert ohne

Elektrikereinsatz die Nutzung bestehender Elektroinstallationen über einen

Schutzkontaktstecker. Außerdem darf "Das weltweit größte Plug and

Play-Solarsystem" vom Laien selbst angemeldet werden, was weitere Kosten spart.



Null Installationskosten und hoher Selbstversorgungsgrad pushen die Rendite



Die Installation einer Eigenheim-Photovoltaikanlage ist normalerweise mit einer

Veränderung der bestehenden Elektroinstallation verbunden, die nur ein

zertifizierter Elektriker vornehmen darf. Dieser Bauabschnitt entfällt für das

"Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem", denn es speist in die

vorhandene Elektroinstallation ein und kann durch den Anwender selbst Seite 2 ► Seite 1 von 3





Intelligente Technologie sorgt für normgerechten AnschlussDenn diese Schlüsseltechnologie von indielux hält bereits heute alle relevantenVorschriften und Normen ein und wird per Softwareupdate stets an alleNovellierungen angepasst. Der intelligente ready2plugin Stromwächter erfasst denNetzbezug und kommuniziert mit dem Growatt-Wechselrichter der Anlage und stelltso normgerecht und gesetzeskonform sicher, dass es zu keiner Überlastung derElektroinstallation kommen kann.Gleichzeitig sorgt er aber dafür, dass stets ein Maximum an verfügbarerPhotovoltaikleistung für den Eigenverbrauch bereit steht. Das verdoppelt denerzielbaren Selbstversorgungsgrad gegenüber Steckersolargeräten ohneready2plugin. Diese Technologie erlaubt als einzige auch bei dieser hohenLeistung europaweit rechtssicher, normkonform und unkompliziert ohneElektrikereinsatz die Nutzung bestehender Elektroinstallationen über einenSchutzkontaktstecker. Außerdem darf "Das weltweit größte Plug andPlay-Solarsystem" vom Laien selbst angemeldet werden, was weitere Kosten spart.Null Installationskosten und hoher Selbstversorgungsgrad pushen die RenditeDie Installation einer Eigenheim-Photovoltaikanlage ist normalerweise mit einerVeränderung der bestehenden Elektroinstallation verbunden, die nur einzertifizierter Elektriker vornehmen darf. Dieser Bauabschnitt entfällt für das"Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem", denn es speist in dievorhandene Elektroinstallation ein und kann durch den Anwender selbst