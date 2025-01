UBS belässt Orsted auf 'Buy' - Ziel 520 Kronen

hanxsolo schrieb 13.01.25, 23:12

Besteht die Welt denn nur aus den USA?

Orsted baut und betreibt Windparks auf dem ganzen Globus. In Europa, Asien, Australien ...

https://energiewinde.orsted.de/energiewirtschaft/offshore-windparks-liste-laender-weltweit



Natürlich war das USA-Wahlergebnis nicht gut für die Branche, trotzdem finde ich den aktuellen Abverkauf überzogen. Da Orsted nach Rückschlägen 2023 in den USA unprofitable Projekte längst gestoppt und Risiken raus- bzw. gar nicht erst aufgenommen hat. Dass der Kurs aktuell weiter fällt, sobald Trump sich irgendwie äußert, obwohl das USA-Thema schon x-fach eingepreist ist, nervt natürlich, aber auch das wird vorbeigehen.

Zudem ist das Thema auch in den USA noch nicht durch, da viele Bundestaaten in Koexistenz mit Öl und Erdgas weiter auf erneuerbare Energien setzen.



Natürlich wäre ein positiver Newsflow mit neuen Projekten von Orsted wünschenswert, auf die kommenden Zahlen und Ausblick 25 bin ich gespannt.

Ich hatte bei 42€ gekauft und hätte dann bei 60€ noch mehr Gewinne mitnehmen sollen, hinterher ist man immer schlauer.



Warum "schmiert der Laden ab"? Orsted schreibt schwarze Zahlen, KGV 12 für 2025, zahlt wieder Dividende ab 2026. Diversifiziert neben Offshore- mit neuen Onshore- und Solarparks und betreibt diese profitabel. Mit etwas Gedult wird sich das auch im Kurs wiederspiegeln.