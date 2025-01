Integral Metals kündigt Explorationspläne für 2025 für die Projekte KAP und Burntwood an

Calgary, Alberta, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, seine umfassenden Explorationspläne für 2025 bekannt zu geben, die sich auf die Projekte KAP und Burntwood beziehen. Diese Programme spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, sein Portfolio an Explorationsprojekten mit Potenzial für Seltenerdmetall- (REE) und kritische Mineralvorkommen durch gezielte Feldarbeiten und innovative Methoden auszubauen.

Das Projekt KAP

Das in den kanadischen Northwest Territories gelegene Projekt KAP ist das Aushängeschild des Explorationsportfolios von Integral. Auf Grundlage früherer Erfolge plant das Unternehmen, im Frühsommer ein Programm mit eingehenden Bodenprobenahmen einzuleiten. Die Ergebnisse dieses Programms werden zur Ausrichtung einer anschließenden Bohrkampagne dienen, die darauf abzielt, vorrangige Zink-Gallium-Germanium-Ziele zu erproben und das Mineralisierungspotenzial des Projekts weiter abzugrenzen.

Das Projekt Burntwood

Das Projekt Burntwood in Manitoba bietet weiterhin spannende Möglichkeiten für die auf REE ausgerichtete Exploration innerhalb des vor kurzem entdeckten Syenit-Karbonatit-Systems Burntwood. Integral will Anfang dieses Jahres zunächst ausgewählte Claims innerhalb seines genehmigten Explorationsgebiets abstecken. Das Unternehmen sieht außerdem den Ergebnissen der im Sommer 2024 entnommenen geochemischen, geomikrobiologischen und biogeochemischen Proben mit Spannung entgegen. Ihre Analyse wird das Verständnis der Mineralisierung in diesem Gebiet verbessern. Während des kommenden Sommers werden sich die Explorationsbemühungen auf die weitere Untersuchung des Syenit-Karbonatit-Komplexes und die Erkundung des breiteren Explorationsgebiets im Hinblick auf mögliche neue unentdeckte Vorkommen konzentrieren.

„Wir freuen uns, diese Initiativen in unserem gesamten Portfolio im Jahr 2025 in Angriff zu nehmen“, so Paul Sparkes, CEO von Integral. „Jedes Projekt bietet einzigartige Möglichkeiten, die kritische Mineralexploration voranzutreiben und auf dem Erfolg unserer bisherigen Arbeiten aufzubauen. Die Ergebnisse der diesjährigen Programme werden dazu beitragen, die nächsten Schritte unserer Explorationsstrategien zu gestalten, und wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres aktuelle Informationen über unsere Fortschritte bereitzustellen.“