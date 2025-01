Refined Energy Corp. ermittelt Uranziele bei Dufferin North im Athabasca-Becken

Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Prüfung und Auswertung der historischen geophysikalischen Untersuchungsdaten aus dem Konzessionsgebiet Dufferin North im Athabasca-Becken abgeschlossen hat. Die Firma Condor Consulting Inc. („Condor“) hat anhand archivierter elektromagnetischer (MEGATEM), magnetischer und Gravitationsdaten vier vorrangige Zielgebiete identifiziert. Die Dateninterpretation war Teil des Arbeitsprogramms 2024 auf dem Projekt Dufferin, wie in der Pressemeldung vom 7. Oktober beschrieben. Das Konzessionsgebiet liegt neben und innerhalb der Virgin River Shear Zone, rund 18 km süd-südwestlich in Streichrichtung der Uranlagerstätte Centennial der Cameco Corporation.

Condor konnte vier Zielzonen ermitteln, wobei eine Gravitationsflugmessung als primäre Datenquelle diente, die durch regionale magnetische Daten ergänzt wurde. Eine Reihe von Bereichen mit niedrigen Gravitationswerten, die möglicherweise auf eine Alteration hinweisen, korrelieren mit einem nordnordöstlich streichenden magnetischen Tief und werden von mehreren Leiterspuren aus historischen elektromagnetischen (EM) Messungen überlagert. Auf dem Konzessionsgebiet finden sich ebenfalls geochemische Anomalien und ein lithogeochemischer Hof.

Im Herbst 2024 führte die Firma Expert Geophysics Ltd. eine moderne geophysikalische MobileMT-Flugvermessung durch, um die historischen Datensätze zu ergänzen. Der Auftragnehmer absolvierte Messungen über 123 Linienkilometer über zwei der vier Zielzonen, bevor die Vermessung aufgrund von schlechtem Wetter abgebrochen werden musste. Die Auswertung der jüngsten Untersuchungsergebnisse in Verbindung mit den historischen Daten ist im Gange.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Die positiven Ergebnisse der Auswertung der historischen Arbeiten bei Dufferin North stimmen uns sehr zuversichtlich. Mit diesen Daten werden wir unsere zukünftigen Arbeiten auf diese höffigen Ziele konzentrieren können. Gleichzeitig treiben wir unsere Pläne für ein Bohrprogramm bei Dufferin West, das 40 km südlich von Dufferin North liegt, voran. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Entdeckung von potenziell hochgradigen Lagerstätten, die für das Athabasca-Becken charakteristisch sind.“

