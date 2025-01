Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 39 Franken

rheinlandfuchs schrieb 17.01.25, 14:23

Ich war hier vor ein paar Jahren (müsste 2021 gewesen sein) mal kurz investiert und bin mit einem netten Gewinn ausgestopt worden. Ich habe mich damals darüber geärgert, bin im Nachhinein aber natürlich glücklich darüber.



Ich habe Shop-Apotheke damals als das kleine Unternehmen angesehen, dass sich nicht so richtig aus seiner Komfortzone traut und keine großen Akquisitionen tätigt, um in andere Felder vorzudringen. Genau das tat hingegen Zur Rose. Ich sah ein enormes Potential darin.



Den Verfall von Zur Rose (heute DocMorris) habe ich beiläufig mitbekommen, den Aufstieg von Redcare ebenfalls. Vor ca. einem Monat bin ich dann wieder tiefer ins Thema eingestiegen und habe schließlich zwei kleine Positionen in Redcare aufgebaut. Es ist traurig zu sehen, was aus DocMorris geworden ist. Man bekommt die PS hier einfach nicht auf die Straße - und inzwischen sind es auch weniger PS geworden.



Während Redcare sich von innen heraus vergrößert hat und zuverlässig wie ein schweizer Uhrwerk gewachsen ist, musste DocMorris sein Schweiz-Geschäft wegen finanzieller Engpässe abtreten. Die Akquisitionen machen sich nicht so bezahlt, wie man es sich erhofft hat und fast überall ist man eigentlich nur zweite Wahl. Der Online-Shop wirkte bis vor kurzer Zeit noch wie im Jahr 1995 auf einem Toaster programmiert. Im Geschäft mit eRechnungen hinkt man hinter Shop-Apotheke hinterher und bekommt mit DM (und bald Amazon) zunehmend starke Konkurrenz.



Redcare wird nächstes Jahr voraussichtlich erstmals schwarze Zahlen schreiben. Mit etwas Glück sogar dieses Jahr schon (der prognostizierte Verlust liegt aktuell bei 0,16€ / Aktie). DocMorris plant erst für 2028 schwarze Zahlen und macht dieses Jahr vermutlich wieder mal einen immensen Verlust.



Ich sehe DocMorris nicht mehr als ernst zu nehmenden Konkurrenten für Redcare an und halte den Unterschied bei der Bewertung für durchaus angemessen.