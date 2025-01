Mischkonzern 3M will 2025 Gewinn weiter steigern

vonHS schrieb 19.08.24, 21:09

Nein, der Status eines Dividendenkönigs bleibt nicht erhalten, wenn ein Unternehmen in einem Jahr die Dividende kürzt, selbst wenn die Gesamtausschüttung des Jahres höher ist als im Vorjahr.



Das ist logisch, denn der Status eines Dividendenatistokraten/-königs erfordert, dass die Dividende jedes Jahr erhöht wird, ohne Ausnahme. Sobald ein Unternehmen die Dividende in einem Jahr nicht erhöht, verliert es diesen Status.



Und um der nächsten Frage gleich vorzubeugen: Ja, das gilt auch bei Quartalsausschüttungen.



Einziger Unterschied, die Dividende muss nicht in jedem Quartal erhöht werden, aber zumindest konstant gehalten, werden, um den Status eines Dividendenaristokraten/-königs zu bewahren.



Ergo: eine Kürzung der Dividende in einem Quartal würde den Status ebenso gefährden, selbst wenn die Gesamtausschüttung des Jahres höher ist als im Vorjahr…



3M Co. hat das gemacht und damit auf seinen jahrelangen Status bewusst verzichtet.