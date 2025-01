Freundlicher Start nach Trump-Amtseinführung

(Hatte früher auch schon Dividendenanträge sind aber ins Haus gegangen)



Wertstellung (Valuta) Buchungstext Umsatz in EUR

12.01.2024 ALTRIA GRP INC. DL-,333 75,53

15.01.2024 ALIBABA GROUP HLDG LTD 11,4

16.01.2024 MEDTRONIC PLC DL-,0001 14,12

26.01.2024 CISCO SYSTEMS DL-,001 60,7

02.02.2024 GENL MILLS DL -,10 46,27

05.02.2024 BT GROUP PLC LS 0.05 81,04

05.02.2024 AT + T INC. DL 1 86,3

05.02.2024 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 46,65

01.03.2024 KENVUE INC. DL -,001 15,67

04.03.2024 JOHNSON + JOHNSON DL 1 18,59

11.03.2024 SSE PLC LS-,50 93,37

12.03.2024 3M CO. DL-,01 93,41

15.03.2024 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 17,9

18.03.2024 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 10,26

19.03.2024 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 64,47

26.03.2024 UNILEVER PLC 42,33

27.03.2024 SHELL PLC EO-07 62,42

03.04.2024 GILEAD SCIENCES DL-,001 30,25

03.04.2024 BHP GROUP LTD. DL -,50 32,96

03.04.2024 BHP GROUP LTD. DL -,50 65,5

10.04.2024 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 12,89

12.04.2024 SALESFORCE INC. DL-,001 7,4

15.04.2024 DT.TELEKOM AG NA 308

16.04.2024 MEDTRONIC PLC DL-,0001 14,5

18.04.2024 DIAGEO PLC LS-,28935185 56,15

21.04.2024 KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 52,73

22.04.2024 BORREGAARD ASA 95,81

23.04.2024 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 152

25.04.2024 NESTLE NAM. SF-,10 119,49

26.04.2024 CISCO SYSTEMS DL-,001 63,44

30.04.2024 BASF SE NA O.N. 501,17

03.05.2024 ALTRIA GRP INC. DL-,333 100,7

03.05.2024 AT + T INC. DL 1 109,67

03.05.2024 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 47,42

03.05.2024 GENL MILLS DL -,10 46,73

03.05.2024 ING GROEP NV EO -,01 160,65

07.05.2024 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 185

10.05.2024 ALLIANZ SE NA O.N. 207

21.05.2024 ADIDAS AG NA O.N. 7

21.05.2024 INTESA SANPAOLO 168,72

21.05.2024 SAP SE O.N. 198

22.05.2024 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 225

23.05.2024 KENVUE INC. DL -,001 15,64

29.05.2024 ABN AMRO BANK DR/01 151,3

04.06.2024 TENCENT HLDGS HD-,00002 23,73

04.06.2024 KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 52,33

04.06.2024 JOHNSON + JOHNSON DL 1 19,35

07.06.2024 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 48,67

07.06.2024 UNILEVER PLC LS-,031111 42,99

13.06.2024 3M CO. DL-,01 44,01

18.06.2024 TRATON SE INH O.N. 150

18.06.2024 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 10,42

21.06.2024 FLOWERS FOODS INC. 18,96

26.06.2024 SHELL PLC EO-07 63,47

28.06.2024 GILEAD SCIENCES DL-,001 30,48

03.07.2024 FS KKR CAP CORP. DL -,001 66,23

04.07.2024 ALIBABA GROUP HLDG LTD 47,94

09.07.2024 KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 227,63

10.07.2024 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 427,63

11.07.2024 ALTRIA GRP INC. DL-,333 104,22

15.07.2024 MEDTRONIC PLC DL-,0001 9,32

26.07.2024 CISCO SYSTEMS DL-,001 62,54

29.07.2024 SALESFORCE INC. DL-,001 7,81

02.08.2024 GENL MILLS DL -,10 47,81

02.08.2024 AT + T INC. DL 1 95,26

02.08.2024 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 61,8

10.08.2024 ING GROEP NV EO -,01 74,73

28.08.2024 KENVUE INC. DL -,001 15,61

04.09.2024 PFIZER INC. DL-,05 42,24

10.09.2024 UNILEVER PLC LS-,031111 32,06

12.09.2024 JOHNSON + JOHNSON 19,04

12.09.2024 BT GROUP PLC LS 0.05 226,88

13.09.2024 ABN AMRO BANK DR/EO1 89,34

13.09.2024 3M CO. DL-,01 37,44

17.09.2024 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 17,59

20.09.2024 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 15,98

23.09.2024 SSE PLC LS-,50 104,59

25.09.2024 SHELL PLC EO-07 46,02

27.09.2024 GILEAD SCIENCES DL-,001 25,61

03.10.2024 FS KKR CAP CORP. DL -,001 56,53

07.10.2024 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 62,12

08.10.2024 BHP GROUP LTD. DL -,50 25,17

08.10.2024 BHP GROUP LTD. DL -,50 49,5

08.10.2024 SALESFORCE INC. DL-,001 8,12

11.10.2024 ALTRIA GRP INC. DL-,333 103,69

16.10.2024 PEGASYSTEMS DL-,01 1,03

18.10.2024 DIAGEO PLC LS-,28935185 62,21

24.10.2024 CISCO SYSTEMS DL-,001 55,11

01.11.2024 GENL MILLS DL -,10 40,99

04.11.2024 AT + T INC. DL 1 94,23

04.11.2024 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 61,12

19.11.2024 INTESA SANPAOLO 161,8

29.11.2024 KENVUE INC. DL -,001 16,5

04.12.2024 PFIZER INC. DL-,05 59,16

10.12.2024 UNILEVER PLC LS 32,41

11.12.2024 JOHNSON + JOHNSON 29,94

13.12.2024 3M CO. DL-,01 37,44

13.12.2024 HAFNIA LTD DL -,01 66,19

16.12.2024 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 19,39

16.12.2024 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 14,82

19.12.2024 FS KKR CAP CORP. DL -,001 74,76

23.12.2024 SHELL PLC EO-07 47,69

30.12.2024 GILEAD SCIENCES DL-,001 31,23