Nexe Innovations bestätigt dritte Kauforder von Bridgehead Coffee

Windsor, ON – 21. Januar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, seine dritte Bestellung von Bridgehead Coffee („Bridgehead“) bekannt zu geben, einem Unternehmen, das sich seit über 40 Jahren in kanadischem Besitz befindet und von Kanadiern geführt wird.

Unserer Ansicht nach spiegelt die anhaltende Nachfrage nach den BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE die wachsende Marktattraktivität der BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE wider, die unserer Meinung nach der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Alternativen entsprechen. NEXE hat im Dezember 2024 einen zweijährigen Rahmenfertigungsvertrag mit Bridgehead abgeschlossen.

Bridgehead, ein Unternehmen in kanadischem Besitz mit einer 40-jährigen Geschichte, nutzt die patentierte kompostierbare Technologie von NEXE, um sein Produktangebot zu erweitern. Im Rahmen eines im Dezember 2024 abgeschlossenen zweijährigen Rahmenvertrags liefert NEXE derzeit die beliebten Kaffeemischungen Centro House und Bytown Boom von Bridgehead in vollständig kompostierbaren Kapseln. Diese Mischungen sind jetzt in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften von Farm Boy und online über die Website von Bridgehead erhältlich: www.bridgehead.ca.

„Wir glauben, dass die anhaltend positive Resonanz auf diese Produkte auf einen Markt für nachhaltige Kaffeelösungen hindeutet, insbesondere auf die NEXE BPI-zertifizierte kompostierbare Kaffeepad“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations. „Unsere kompostierbaren Pads bieten ein nahtloses Brüherlebnis und tragen gleichzeitig Umweltbelangen Rechnung, was sie unserer Meinung nach perfekt für umweltbewusste Verbraucher macht. Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Bemühungen, auf dem Weg ins Jahr 2025 Schwung und Größe zu gewinnen.“

Bridehead Centro House 100 % kompostierbare Pads

Bridgehead war eines der ersten Kaffeehäuser in Kanada, das Fairtrade- und Bio-Kaffee servierte. Bridgehead betreibt 17 Kaffeehäuser in Ontario und ist Großhandelspartner von Einzelhandels- und Lebensmittelketten, darunter Costco, Whole Foods Market, Longo's und Farm Boy. Bridgehead verkauft seine Produkte auch über seine Website: www.bridgehead.ca.

Seite 2 ► Seite 1 von 3