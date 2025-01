'Süddeutsche Zeitung' mit dünneren Ausgaben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Leserschaft der "Süddeutschen Zeitung" wird es bemerken: Wegen eines Warnstreiks von Redakteuren erscheint die Tageszeitung in geringerem Umfang als gewohnt. Auf ihrer Webseite teilte die überregionale Zeitung aus München in eigener Sache mit: "In der Mittwochs- und Donnerstagsausgabe werden der Politik-, der Wirtschafts- und der Sportteil in reduziertem Umfang und eingeschränkter Aktualität erscheinen."

Lokalteile fehlen ganz