IONOS Group - Aktie im Rampenlicht - 21.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von IONOS Group in den letzten drei Monaten Verluste von -5,84 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,76 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

ROUNDUP: Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter zulegen. Für 2025 werde ein deutliches …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Internetdienstleister Ionos plant den Rückkauf von Aktien im Umfang von bis zu 40 Millionen Euro. Dafür sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien am Markt zurückgekauft werde, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe …