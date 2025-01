AIRS Medical arbeitet mit Starvision zusammen, um die SwiftMR MRT-Technologie in Radiologiepraxen in ganz Deutschland einzuführen

SEOUL, Südkorea, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- AIRS Medical hat eine wegweisende Vereinbarung mit Starvision, einem führenden radiologischen Praxisnetzwerk in Deutschland, abgeschlossen, um seine fortschrittliche MRT-Rekonstruktionstechnologie SwiftMR in diagnostischen Bildgebungspraxen in Hannover und München anzubieten. Dieser Meilenstein, initiiert und unterstützt von mediaire, einem führenden MRT-KI-Unternehmen in Europa und einem Schlüsselpartner in der DACH-Region, markiert die erste Partnerschaft von AIRS Medical mit einer Einkaufsorganisation (GPO) in Deutschland.

Informationen zur Partnerschaft