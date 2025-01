Segen für Immobilienmarkt: EZB-Leitzinsen auf anhaltender Talfahrt

Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) nächste Woche über die Leitzinsen entscheidet, ist eine erneute Senkung eigentlich ausgemachte Sache. EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir bestätigte am Dienstag, was seine Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatten.

Danach soll es Schlag auf Schlag weiter abwärts gehen, bis auf 2 Prozent diesen Sommer und vielleicht noch weiter. Diese Entwicklung könnte gerade für den Immobiliensektor in Deutschland entscheidende Impulse setzen.