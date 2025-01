Werden Immobilien 2025 wieder teurer? Investor gibt Einblick in die Branche (FOTO)

Wien (ots) - Steigende Zinsen, fallende Immobilienpreise - Investoren fragen

sich, ob das Tief bald überwunden ist und wann sich der Markt wieder erholen

wird. Gerade nach den heftigen Preisrückgängen in den letzten Jahren herrscht

Unsicherheit. Nun mehren sich allerdings die Anzeichen, dass 2025 die Preise für

Immobilien langsam wieder steigen könnten.



Der Immobilienmarkt steht folglich vor einer spannenden Wende. Umso wichtiger

ist es, zügig Entscheidungen zu treffen und genau hinzusehen, wo das Potenzial

für Gewinne liegt. Hier lesen Sie, welche Strategien Investoren jetzt verfolgen

sollten und wie sich der Markt voraussichtlich entwickeln wird.





Zinsen und ihre Auswirkungen auf Immobilienpreise: Ein globaler BlickGrundsätzlich gilt: Steigende Zinsen dämpfen den Markt und führen zu fallendenPreisen. Fallende Zinsen hingegen führen zu steigenden Preisen, da dieRefinanzierung einer Immobilie in diesem Fall günstiger wird und InvestorenObjekte mit einer geringeren Mietrendite erwerben können.Aktuell steigen die Zinsen leicht an, was vor allem mit den Entwicklungen in denUSA zu tun hat. Den Einfluss konnte man bereits an den fallenden Kryptomärktenbeobachten, nachdem Jerome Powell angedeutet hatte, dass die Zinsenmöglicherweise nicht so oft gesenkt werden wie ursprünglich geplant. Das führtezu veränderten Inflationserwartungen und ließ die langfristigen Zinsen wiedersteigen.Mögliche Szenarien im europäischen ZinsmarktMittelfristig sieht es allerdings so aus, als könnten die Zinsen aus zweiGründen wieder fallen: In den USA endet Powells Amtszeit Anfang 2026. DonaldTrump hat bereits klar angekündigt, dass er niedrigere Zinsen anstrebt. Es gibtzudem Bestrebungen, die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) zu beschneiden.Dies könnte dazu führen, dass Trump einen Fed-Vorsitzenden einsetzt, der mehr inseinem Sinne handelt. Das Ergebnis könnten niedrige Zinsen trotz starkerInflation sein. Das wäre selbst dann der Fall, wenn die Inflation durchFaktoren, wie Fortschritte in der künstlichen Intelligenz oder günstige Ölpreise , eingedämmt würde. Auch in Europa wäre in dem Fall mit sinkenden Zinsenzu rechnen - ein regelrecht notwendiger Schritt.Denn sollte Europa die Zinsen nicht senken, wären damit zahlreiche negativeKonsequenzen verbunden. Ein teurer Euro im Verhältnis zum Dollar würde Exportein die USA erschweren. Zusammen mit Zöllen könnte das den Handel zusätzlichbelasten. Ein weiteres Problem ist die Überschuldung einiger europäischerLänder. Hier wird die Europäische Zentralbank (EZB) wohl erneut Geld drucken