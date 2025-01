Wie Unternehmen Likes in Umsatz verwandeln können (FOTO)

Hamburg (ots) - Soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok und Facebook haben sich

von reinen Unterhaltungsplattformen zu einflussreichen Marktplätzen entwickelt.

Immer mehr Menschen tätigen ihre Einkäufe direkt über diese Apps, was für

Unternehmen und Selbstständige völlig neue Chancen eröffnet. Likes und Shares

können nun direkt in Verkäufe umgewandelt werden. Das verändert nicht nur die

Art, wie Kunden angesprochen werden, sondern auch die gesamte Vertriebsstrategie

vieler Marken.



E-Commerce hat durch Social Media einen entscheidenden Wandel erlebt.

Unternehmen haben heute die Möglichkeit, ihre Zielgruppe direkter, effizienter

und kostengünstiger zu erreichen als je zuvor. Doch wie können Sie dieses

Potenzial nutzen, um Ihre Umsätze gezielt anzukurbeln? Die Antwort lesen Sie in

diesem Beitrag.





Vom Wandel traditioneller Werbung zu Social MediaIn der Vergangenheit dominierten klassische Werbeformate wie Fernsehspots,Radiowerbung oder Anzeigen in Zeitschriften. Diese Ansätze richteten sich an einbreites Publikum - unabhängig von Alter, Geschlecht oder Interessen. Zwarerreichten solche Kampagnen viele Menschen, jedoch waren sie oft nichtzielgerichtet und führten zu Streuverlusten.Heute sieht die Welt ganz anders aus. Immer weniger Unternehmen setzen auftraditionelle Medien. Stattdessen haben sich die sozialen Netzwerke als primärePlattformen für Marketing etabliert. Allein in Deutschland nutzen über 87Prozent der Menschen Social Media regelmäßig, was diese Kanäle zu einem dergrößten Pools potenzieller Kunden macht.Insbesondere die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie stark sich dasEinkaufsverhalten verändert hat. Während offline nur begrenzte Möglichkeiten zumEinkaufen verfügbar waren, boomte der Onlinehandel. Für Unternehmen bot sichhier die Gelegenheit, ihre Präsenz in sozialen Medien auszubauen und neueZielgruppen zu erschließen.Zielgerichtete Ansprache auf Social MediaEiner der größten Vorteile von Social Media liegt in der Möglichkeit,spezifische Zielgruppen gezielt anzusprechen. Anstatt eine breite, unspezifischeBotschaft zu senden, können Unternehmen durch Plattformen wie Instagram, TikTokoder Facebook maßgeschneiderte Kampagnen schalten. Mithilfe von Algorithmen undNutzeranalysen wird sichergestellt, dass Werbung genau die Menschen erreicht,die sich tatsächlich für das Produkt interessieren.Tools wie Facebook Ads oder TikTok-Werbeformate ermöglichen es, Anzeigenbasierend auf demografischen Daten, Interessen oder sogar Kaufverhalten zugestalten. Diese präzise Ausrichtung reduziert Streuverluste und erhöht dieRelevanz der Werbung, was besonders für kleine und mittelständische Unternehmen