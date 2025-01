Aktie schwer angeschlagen Land unter beim Überflieger FTAI Aviation - Kurs halbiert sich in wenigen Tagen Mit einem Plus von 226 Prozent war FTAI einer der Aktien-Stars 2024. Im neuen Jahr hat sich der Kurs jetzt innerhalb einer Woche mehr als halbiert. Eine Short-Attacke war der Auslöser. Was ist dran an den Vorwürfen?