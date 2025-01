Nvidia’s große Wette auf Robotik: Revolution oder Risiko?

Der Halbleitergigant Nvidia hat kürzlich einen großen Vorstoß in den Bereich der physischen KI angekündigt – eine Entscheidung, die für Aufsehen an den Finanzmärkten sorgt. Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2025 präsentierte CEO Jensen Huang eine futuristische Vision: autonome Fahrzeuge, humanoide Roboter und KI-gesteuerte Maschinen, die den Alltag revolutionieren sollen. Doch die Frage bleibt: Kann Nvidia mit Robotik einen Marktwert von 5 Billionen US-Dollar erreichen, wie Analysten spekulieren?

Laut Dan Ives von Wedbush Securities könnte der Markt für Robotik und autonome Technologien eine zusätzliche Marktchance von 1 Billion US-Dollar für Nvidia darstellen. Die Nachfrage nach leistungsstarken Chips für Roboter und Fahrzeuge wächst, da Unternehmen weltweit nach Wegen suchen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und Effizienz zu steigern.

Die Strategie, in neue Sektoren zu expandieren, kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Nvidia dominiert derzeit den Markt für KI-Serverchips, steht jedoch zunehmend unter Druck durch Konkurrenten wie Advanced Micro Devices (AMD) oder Cloud-Giganten wie Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) und Google (GOOG). Diese Unternehmen arbeiten daran, ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern und setzen auf eigene Entwicklungen.

Analystenstimmen: Chancen und Risiken der Expansion

Analysten sind sich einig, dass Nvidias Expansion in den Robotikmarkt eine strategisch sinnvolle Entscheidung ist, die jedoch mit Herausforderungen verbunden bleibt. Jonathan Weber betont, dass Nvidia zwar weiterhin eine dominante Kraft im KI-Chipmarkt darstellt, jedoch mit wachsender Konkurrenz, beispielsweise durch AMD, konfrontiert ist. Die Ausweitung auf den Robotikmarkt sei daher eine logische Strategie, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Allerdings werde der Robotikmarkt nicht dieselben Wachstumsraten in absoluten Zahlen liefern wie das erfolgreiche Datacenter-Geschäft. Zudem seien die Unsicherheiten in diesem Bereich, etwa in Bezug auf die Marktgröße und die Wettbewerbslandschaft, deutlich größer.

Danil Sereda sieht die Diversifikation ebenfalls als notwendigen Schritt, insbesondere angesichts einer möglichen Stabilisierung im Kerngeschäft. Obwohl diese Initiative kurzfristig die Margen belasten könnte, betrachtet er die langfristige Perspektive als positiv. Der Erfolg hänge jedoch stark von der Qualität der Umsetzung und der Reife des Marktes ab.

Uttam Dey hebt hervor, dass Nvidia bereits enge Partnerschaften mit führenden Robotikunternehmen wie Tesla und FigureAI unterhält. Auch die speziell für Robotik entwickelten Plattformen wie Isaac Lab und GROOT verschaffen Nvidia einen Vorteil.

Hohes Potenzial, aber hohe Risiken

Obwohl Nvidias Schritte in den Robotikmarkt positiv aufgenommen werden, warnt Barclays, dass die Expansion nicht ohne Herausforderungen ist. Der Kapitalbedarf für die Entwicklung neuer Technologien und die Abhängigkeit von unsicheren Marktbedingungen könnten kurzfristig den freien Cashflow und die Gewinne belasten.

Barclays erwartet dennoch, dass der Umsatz von Nvidia im Jahr 2025 auf 160 Milliarden US-Dollar steigen könnte, getrieben von anhaltend hoher Nachfrage nach KI-Hardware. Neben Nvidia könnten auch Unternehmen wie Marvell Technology (MRVL) und Broadcom (AVGO) von der wachsenden Nachfrage nach KI-Semiconductors profitieren.

Marktspekulation: Kursziel und Zukunftsausblick

Die Marktspekulationen rund um Nvidia und andere führende Unternehmen im KI- und Halbleiterbereich sorgen für Aufsehen. Wedbush prognostiziert für Nvidia (NVDA) eine mögliche Marktbewertung von bis zu 5 Billionen US-Dollar innerhalb der nächsten 18 Monate, vorausgesetzt, die kürzlich angekündigte Offensive im Bereich Robotik zeigt den erhofften Erfolg.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 140,2EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.





