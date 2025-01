Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken und hat einen Teil der deutlichen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0386 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0357 (Montag: 1,0316) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9655 (0,9693) Euro.

Am Vortag hatten noch Spekulationen, dass die neue US-Regierung ihre Zollpläne erst mit Verzögerung umsetzen dürfte, dem Euro deutlichen Auftrieb verliehen. Dann kündigte der neue US-Präsident Donald Trump hohe Zölle gegen Kanada und Mexiko an. "Ich denke, wir werden es am 1. Februar tun", sagte Trump im Weißen Haus.