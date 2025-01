Private Krankenversicherung nur für Besserverdiener? - Lionel Hasse und Christopher Leuthardt von Academycon klären auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Göttingen (ots) - Die private Krankenversicherung (PKV) steht oft in der Kritik.Sie sei nur etwas für Besserverdiener, habe hohe Beiträge, erschwere den Rückwegin die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und könne im Alter oder beiFamiliengründung zur Kostenfalle werden. Doch was ist an diesen Vorurteilen dran- und warum betreffen sie Studierende, die privat versichert sind, kaumbeziehungsweise gar nicht?Die private Krankenversicherung überzeugt mit zahlreichen Vorteilen: So sindkürzere Wartezeiten bei Facharztterminen, hochwertige medizinische Leistungenund attraktive Zusatzleistungen nur einige der Annehmlichkeiten, von denenPrivatversicherte profitieren. Der Eindruck, die PKV sei nur fürSpitzenverdiener geeignet, entstammt der Tatsache, dass festangestellteArbeitnehmer erst ab einer bestimmten Einkommensgrenze wechseln können. Doch fürStudierende gelten spezielle Tarife, sogenannte "Studententarife". Diese"Studententarife" sind auf die Bedürfnisse von jungen Menschen zugeschnitten undbieten oft bessere Leistungen als die GKV zu einem deutlich günstigeren Preis.Dass sie dafür horrende Beiträge zahlen und bei Inanspruchnahme vonGesundheitsleistungen grundsätzlich in Vorkasse gehen müssen, erweist sichjedoch als falsch. So stellt die private Krankenversicherung auch für wenigergut Verdienende eine lohnende Alternative dar - vor allem für Studierende."Rutschen Studierende mit Vollendung des 30. Lebensjahres in die freiwilligegesetzliche Krankenversicherung, so nehmen die zu zahlenden Beiträge häufigeinen erheblichen Teil ihres Einkommens ein", verrät Lionel Hasse von derAcademycon GmbH.Mit der Beratungsplattform Academycon haben es sich Lionel Hasse und ChristopherLeuthardt zur Aufgabe gemacht, Studierenden vertraulich und kostenfrei dabei zuhelfen, ihr Studium ohne finanzielle Sorgen abschließen zu können. Sounterstützen sie deutschlandweit Studierende mit einer Vielzahl erfahrenerBerater dabei, ihre monatlichen Krankenkassenbeiträge signifikant zu senken unddadurch eine große finanzielle Entlastung zu erzielen. Aus jahrelanger Erfahrungund der Kooperation mit verschiedenen Versicherern wissen Lionel Hasse undChristopher Leuthardt, dass die optimalen Lösungen für Studierende vor allem imBereich der privaten Krankenversicherungen zu finden sind.Academycon: Wie Studierende von der PKV profitierenEine private Krankenversicherung können nur Besserverdiener in Anspruch nehmenund im Alter steigen die Beiträge ins Unermessliche - diesem Beispiel folgendgibt es eine Reihe typischer Vorurteile, die der Privatversicherung anhaften.Tatsächlich ist es so, dass der Eintritt in die private Krankenversicherung