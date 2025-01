AIRS Medical arbeitet mit Starvision zusammen, um die SwiftMR® MRT-Technologie in Radiologiepraxen in ganz Deutschland einzuführen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - AIRS Medical hat eine wegweisende

sion , einem führenden radiologischen Praxisnetzwerk in Deutschland,

diagnostischen Bildgebungspraxen in Hannover und München anzubieten. Dieser

einem Schlüsselpartner in der DACH-Region, markiert die erste Partnerschaft von

AIRS Medical mit einer Einkaufsorganisation (GPO) in Deutschland.



Praxisstandorten tätig ist und Vereinbarungen zwischen Scan-Einrichtungsgruppen

und Lieferanten erleichtert. Zwei der Mitgliedsgruppen, Röntgenpraxis Am

axis%2BAm%2BMarstall%25C2%25AE&a=R%C3%B6ntgenpraxis+Am+Marstall%C2%AE) in

3DDie%2BRadiologie&a=Die+Radiologie) in München, setzen SwiftMR ein.



Diese Zusammenarbeit ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Umgestaltung der

MRT in Deutschland und darüber hinaus. "Diese Partnerschaft mit Starvision

stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um den Zugang zu

fortschrittlicher MRT-Technologie in Deutschland zu erweitern", kommentierte

Hyeseong Lee, CEO von AIRS Medical. "Gemeinsam werden wir nicht nur

Arbeitsabläufe verbessern, sondern auch den Zugang zu medizinischer Versorgung Seite 2 ► Seite 1 von 3





