United Airlines – hebt die Aktie nach den Zahlen ab?

United Airlines wird am Dienstag ach Börsenschluss die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt geben.

Das entspricht einem Anstieg von 51,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die erwarteten Umsätze belaufen sich damit auf 14,34 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 5,2 Prozent im Jahresvergleich.

In den letzten zwei Jahren hat United Airlines die EPS-Schätzungen in 100 Prozent der Fälle und die Umsatzschätzungen in 88 Prozent der Fälle übertroffen.

In den vergangenen drei Monaten gab es 12 Aufwärtskorrekturen und eine Abwärtskorrektur der EPS-Schätzungen. Die Umsatzschätzungen wurden ebenfalls 10 Mal nach oben und einmal nach unten korrigiert.

Das sagen die Analysten

DBS Bank bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 90 US-Dollar auf 120 US-Dollar angehoben.

Goldman Sachs bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wird von 119 US-Dollar auf 125 US-Dollar nach oben korrigiert.

Auch Evercore ISI bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 135 US-Dollar gegenüber zuvor 85 US-Dollar.

Fazit

Nach Börsenschluss veröffentlicht die Airline ihre Geschäftsbücher. Das vergangene Jahr lief optimal für die Aktie und das Corana-Tief ist längst überwunden. Hier ist noch Luft nach oben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion