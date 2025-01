Schaeffler verfehlt Erwartungen

bernstedter schrieb 15.01.25, 13:37

Der Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen war bereits bekannt. Jetzt konkretisiert der Autozulieferer Schaeffler seine Umbaupläne, um die Kosten zu drücken. Dabei rücken vor allem Standorte im Ausland in den Blick.



Das Jahr 2024 hat es aus Sicht der Autozulieferer in sich: Zehntausende Arbeitsplätze bei Branchengrößen wie Bosch, Continental oder ZF Friedrichshafen stehen auf der Kippe. Auch Schaeffler wartet Anfang des Monats mit drastischen Ankündigungen auf. Europaweit sollen 4700 Stellen gestrichen werden, davon 2800 in Deutschland. "





Das hier ist die Realität in Deutschland. Das hat auch nichts mit den Grünen allein zu tun, bzw. nur am Rande. CDU CSU SPD sie alle haben das zu verantworten durch die Jahrzehnte die sie regierten. Der tausendfache Stellenabbau geht darauf zurück, das ist die Ursache, die Politik der Altparteien!