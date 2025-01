Sollten wir in der EU ein bißchen mehr Trump wagen, statt im vorhinein alles zu verteufeln, was der neue US-Präsident sagt oder tut? Eines ist klar: Zölle machen, anders als Trump glaubt, die USA nicht reich - im Gegenteil. Aber auch die EU erhebt saftige Zölle - und will nun auch absurderweise CO2-Zölle einführen. Während Trump alle Subventionen streicht, will sich Noch-Kanzler Scholz für eine breitgefächerte Subventionierung von Elektorautos in der EU einsetzen - eben weil sich diese E-Autos sonst niemals nennnenswert verkaufen würden. Damit geht Europa den Weg weiter, der es wirtschaftlich abgehängt hat: Subventionen von heute sind die Schulden und Steuern von morgen. Anders als in Trump-Land regulieren wir uns zu Tode und bauen den unproduktiven Staatssektor weiter aus - mit absehbaren Folgen..

Das Video "Etwas mehr Trump wagen? Zölle und andere Lebenslügen der EU!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=0WVR9UjqkLc