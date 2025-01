A Intuitive anuncia planos para estabelecer presença direta em Itália, Espanha, Portugal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intuitive Surgical Aktie Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 577,7 auf Tradegate (21. Januar 2025, 21:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intuitive Surgical Aktie um +8,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,92 %. Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 206,44 Mrd..

SUNNYVALE, Califórnia (ots) - Aquisição do negócio de distribuidores expande oinvestimento e a presença da Intuitive na EuropaIntuitive (NASDAQ:ISRG), líder mundial em tecnologia em cuidados minimamenteinvasivos e pioneira na cirurgia assistida por robô, anunciou hoje que pretendeestabelecer uma presença direta em Itália, Espanha, Portugal, Malta e SanMarino, e territórios associados, através da aquisição das empresas dedistribuição dos sistemas da Vinci e Ion nestes países.A Intuitive celebrou este acordo, sujeito a aprovações regulamentares, com osatuais distribuidores da tecnologia Intuitive, ab medica, Abex, ExcelênciaRobótica, e suas afiliadas, para adquirir o negócio relacionado com os produtosIntuitive. A transação não será concluída até 2026, até à receção das aprovaçõese as condições de conclusão terem sido cumpridas."A Intuitive está entusiasmada por continuar a investir na oportunidadesignificativa de proporcionar cuidados seguros e minimamente invasivos a maisdoentes em toda a Europa", afirmou o CEO da Intuitive, Gary Guthart. "Terpresença direta em Itália, Espanha, Portugal, Malta e San Marino e nosterritórios associados permite-nos aprofundar a nossa compreensão dasnecessidades únicas dos clientes, nestes países."Após a conclusão do negócio em 2026, os negócios da Vinci e Ion da ab medica,Abex e Excelência Robótica tornar-se-ão subsidiários e totalmente detidos pelaIntuitive e as operações das empresas serão integradas na organização comerciale de marketing europeia da Intuitive, liderada pelo Vice-Presidente Sénior eDiretor-Geral Dirk Barten. "A Intuitive está grata pela sólida atividade denegócio e dedicação que estas empresas têm proporcionado, ao longo dos anos. Asua liderança ajudou a estabelecer a tecnologia robótica junto dos médicos e dosseus doentes, na Europa", afirmou Barten."Estamos entusiasmados por integrar estas equipas após a conclusão da transação", afirmou Barten. "O desenvolvimento de relações diretas com os clientes nessespaíses é fundamental para a construção de um maior acesso dos doentes a cuidadosminimamente invasivos.""Estamos orgulhosos por termos introduzido a cirurgia assistida por robô, hámais de duas décadas, na Itália e no Sul da Europa, enquanto um dos primeirosdistribuidores da Vinci, a nível mundial. Em 2026, continuaremos a trilhar onosso caminho de inovação ao serviço dos doentes, dos cuidados e dosprofissionais de saúde", afirma Francesca Cerruti, CEO da ab medica."Nestes quarenta anos, consolidámo-nos enquanto distribuidores das principais