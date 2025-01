Intuitive annuncia l'intenzione di stabilire una presenza diretta in Italia, Spagna e Portogallo

SUNNYVALE, California (ots) - L'acquisizione dell'attività di distribuzione

amplia l'investimento e la presenza di Intuitive in Europa



Intuitive (NASDAQ: ISRG), leader a livello globale nelle tecnologie per le

terapie mininvasive e pioniera della chirurgia robotica, ha annunciato oggi che

intende stabilire una presenza diretta in Italia, Spagna, Portogallo, Malta e

San Marino e relativi territori tramite l'acquisizione delle attività di

distribuzione dei sistemi da Vinci e Ion in questi Paesi.



Intuitive ha stipulato un accordo, soggetto ad approvazione normativa, con gli

attuali distributori delle tecnologie Intuitive ab medica, Abex, Excelencia

Robotica e le loro affiliate, per acquisire le attività legate ai prodotti

Intuitive. La transazione sarà completata nel 2026, una volta ottenute le

necessarie autorizzazioni e soddisfatto le condizioni di chiusura.





